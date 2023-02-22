Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки гурту "Час і Скло". А торік артистка пішла від свого чоловіка Володимира Дантеса до друга сім'ї - ресторатора Михайла Кацуріна, який теж розлучився з дружиною. Зірка, як і інші українці, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Дорофєєва і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу співачка розповіла про трагедію, що сталася у Херсоні.

"Херсоне, сьогодні, 6 загиблих, 12 поранених. Немає слів. Як же страшно", - написала Дорофєєва в публікації.

А до цього Надя розповіла глобальні кризи, з якими зіткнулося людство.

"Хвороби, ковод, землетруси, ракети, війна...

Що там ще далі у нас, які «сюрпризи»?

Скільки нам відведено?

Який це рандом.

Давайте проживати кожен наш день, радіючи тому, що ми прокинулися, ранковій каві, що не спрацював будильнику, пробкам, в яких можна послухати книгу, перемогам наших військових, дзвінку, можливості вільно дихати і навіть страху, який робить нас сильнішим».

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