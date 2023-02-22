Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря группе "Время и Стекло". А в прошлом году артистка ушла от своего мужа Владимира Дантеса к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину, который тоже развелся с супругой. Звезда, как и другие украинцы, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз певица рассказала о трагедии, которая произошла в Херсоне.
"Херсон, сегодня, 6 погибших, 12 раненых. Нет слов. Как же страшно", - написала Дорофеева в публикации.
А до этого Надя раассказала глобальных кризисах, с которым столкнулось человечество.
"Болезни, ковод, землетрясения, ракеты, война…
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Что там дальше еще у нас, какие «сюрпризы»?
Сколько нам отведено?
Какой же это рандом.
Давайте проживать каждый наш день, радуясь тому, что мы проснулись, утреннему кофе, не сработавшему будильнику, пробкам, в которых можно послушать книгу, победам наших военных, чьему-то звонку, возможности свободно дышать и даже страху, который делает нас сильнее".
Напомним, звезда "1+1" Падалко поразила кадрами с Надей Дорофеевой
А еще Politeka писала, что Дорофеева показала, как ее принимают на концертах с украинским песнями
Также Politeka сообщала, что Дорофеева показала, как ее принимают на концертах с украинским песнями