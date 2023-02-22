Цього разу Єлизавета Глінська показала, як приготувати домашнє ванільне печиво до чаю.

"Друзі, сьогодні приготуємо ванільне печиво із простих продуктів, які завжди є вдома😉 Це дуже просто, легко, а головне швидко👌 Таке печиво можна зберігати до двох тижнів🧡", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

180 г вершкового масла (кімнатної температури, жирність обираєте самостійно - 62%, 73% або 82%)

1 яєчний білок

220 г борошна (11 ст. л. без гірки)

80 г цукрової пудри (4 ст. л. без гірки)

ванільний цукор

сіль

Одразу вмикаємо духовку на 170 градусів з конвекцією.

Збиваємо вінчиком охолоджене вершкове масло до консистенції помадки. Додаємо до вершкового масла цукрову пудру, білок (обов'язково кімнатної температури), ванільний цукор та сіль. Перемішуємо. Додаємо борошно та перемішуємо все силіконовою лопаткою до однорідності.

Беремо кондитерський мішок з фігурною насадкою "закрита зірка" - 8 мм та перекладаємо в нього тісто. Стелимо лист пергаменту на деко та відсаджуємо на нього печиво. Відправляємо печиво випікатися в розігріту духовку до 170 градусів на 20-22 хвилини. Дістаємо печиво з духовки, даємо йому охолонути - і готово, можна смакувати.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.