В этот раз Елизавета Глинская показала, как приготовить домашнее ванильное печенье к чаю.

"Друзья, сегодня приготовим ванильное печенье из простых продуктов, которые всегда есть дома 😉 Это очень просто, легко, а главное быстро👌 Такое печенье можно хранить до двух недель 🧡", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

180 г сливочного масла (комнатной температуры, жирность выбираете самостоятельно – 62%, 73% или 82%)

1 яичный белок

220 г муки (11 ст. л. без горки)

80 г сахарной пудры (4 ст. л. без горки)

ванильный сахар

соль

Сразу включаем духовку на 170 градусов с конвекцией.

Взбиваем венчиком охлажденное сливочное масло до консистенции помадки. Добавляем к сливочному маслу сахарную пудру, белок (обязательно комнатной температуры), ванильный сахар и соль. Перемешиваем. Добавляем муку и перемешиваем силиконовой лопаткой до однородности.

Берем кондитерский мешок с фигурной насадкой "закрытая звезда" – 8 мм и перекладываем в него тесто. Стелим лист пергамента на противень и отсаживаем на него печенье. Отправляем печенье выпекаться в разогретую духовку до 170 градусов на 20-22 минуты. Достаем печенье из духовки, даем ему остыть – и готово, можно смаковать.

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