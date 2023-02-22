Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, на цей раз модель виклала відео, на якому показала свою нову фотосесію.

Як видно, у ролику Анна відображена у просторій фотостудії та професійно позує майстру, сидячи на стільці. Перед камерою вона з'явилася у спокусливому образі – на ній чорні шкіряні штани та стильний чорний ліфчик, що підкреслює фігуру та апетитне декольте. Доповнюють образ босоніжки на шпильках та масивні прикраси, волосся блогерки зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Богдан написала: "Сила жінки в її слабкості": як до цього твердження ставитеся?".

"Для мене однозначно немає".

"А ви красуня".

"Красуня".

"Чи можна назва пісні? Будь ласка".

"Вау, так схожа на Моніку Беллуччі. ​​Красуня".

"Анечко, вам так добре з вашою формою губ. Прям краса природна та індивідуальність. Це зараз велика рідкість. Ще й ноги від вух і взагалі красуня. Але тут підвели вам верхню губу - зробили більше і якось не як ви. Вибачте, але не підводьте верхню губу.

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