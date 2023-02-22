Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила видео, на котором показала свою новую фотосессию.

Как видно, в ролике Анна запечатлена в просторной фотостудии и профессионально позирует мастеру, сидя на стуле. Перед камерой она пояивлась в соблазнительном образе – на ней черные кожаные штаны и стильный черных лифчик, который подчеркивает фигуру и аппетитное декольте. Дополняют образ босоножки на шпильках и массивные украшения, волосы блогерши собраны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Богдан написала: "Сила женщины в ее слабости": как к этому утверждению относитесь?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию девушки:

"Для меня однозначно нет".

"А вы красотка".

"Красотка".

"Можно ли название песни? Пожалуйста".

"Вау, так похожа на Монику Беллуччи. Красотка".

"Анечка, вам так хорошо с вашей формой губ. Прям красота естественная и индивидуальность. Это сейчас большая редкость. Еще и ноги от ушей и вообще красотка. Но тут подвели вам верхнюю губу – сделали больше и как-то не как вы. Извините, но не подводите верхнюю губу".

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