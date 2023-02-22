Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати вафельні трубочки зі згущеним молоком.

"Що нагадує вам дитинство? Гра в хованки у подвір’ї, благання мами скинути з вікна м’яч, чи може хрусткі вафельні трубочки зі згущеним молоком? Так, сьогодні приготуємо цей культовий десерт… на пательні! Фішка в тому, що для приготування вам не знадобиться ані вафельниця, ні електроенергія. Топ у наш час, чи не так? 🔥", — пише суддя "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

• Молоко — 100 мл

• Вершкове масло — 100 г

• Яйця — 3 шт.

• Цукор — 150 г

• Ванільний цукор — 1 ч.л.

• Сіль — дрібка

• Борошно — 200 г

• Іриска (варене згущене молоко) — 400 г

• Горіхи — 30 г

Спершу змішуємо сухі інгредієнти - борошно, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Далі додаємо молоко, розтоплене вершкове масло, яйця та замішуємо тісто за допомогою віничка. Смажимо з тіста млинці та загортаємо їх трубочкою.

Вереним згущеним молоком наповнюємо трубочки або кондитерським шприцем, або, як Ектор, використавши звичайний пакет із відрізаним краєчком. Іриску по боках трубочки посипаємо подрібненими горіхами. Додатково можна посипати десерт цукровою пудрою.

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