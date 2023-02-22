В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вафельные трубочки со сгущенкой.

"Что напоминает вам детство? Игра в прятки во дворе, мольбы мамы сбросить из окна мяч, а может хрустящие вафельные трубочки со сгущенкой? Да, сегодня приготовим этот культовый десерт… на сковороде! вам не понадобится ни вафельница, ни электроэнергия. Топ в наше время, не правда ли? 🔥", — пишет судья "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Молоко – 100 мл

• Сливочное масло – 100 г

• Яйца – 3 шт.

• Сахар – 150 г

• Ванильный сахар – 1 ч.л.

• Соль – щепотка

• Мука – 200 г

• Ириска (вареная сгущенка) — 400 г

• Орехи — 30 г

Сначала смешиваем сухие ингредиенты – муку, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Далее добавляем молоко, растопленное сливочное масло, яйца и замешиваем тесто с помощью венчика. Жарим из теста блины и заворачиваем их трубочкой.

Вереной сгущенкой наполняем трубочки или кондитерским шприцем, или, как Эктор, использовав обычный пакет с отрезанным краешком. Ириску по бокам трубочки посыпаем измельченными орехами. Дополнительно можно посыпать десерт сахарной пудрой.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

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