В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить вафельные трубочки со сгущенкой.
"Что напоминает вам детство? Игра в прятки во дворе, мольбы мамы сбросить из окна мяч, а может хрустящие вафельные трубочки со сгущенкой? Да, сегодня приготовим этот культовый десерт… на сковороде! вам не понадобится ни вафельница, ни электроэнергия. Топ в наше время, не правда ли? 🔥", — пишет судья "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Молоко – 100 мл
• Сливочное масло – 100 г
• Яйца – 3 шт.
• Сахар – 150 г
• Ванильный сахар – 1 ч.л.
• Соль – щепотка
• Мука – 200 г
• Ириска (вареная сгущенка) — 400 г
• Орехи — 30 г
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Сначала смешиваем сухие ингредиенты – муку, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Далее добавляем молоко, растопленное сливочное масло, яйца и замешиваем тесто с помощью венчика. Жарим из теста блины и заворачиваем их трубочкой.
Вереной сгущенкой наполняем трубочки или кондитерским шприцем, или, как Эктор, использовав обычный пакет с отрезанным краешком. Ириску по бокам трубочки посыпаем измельченными орехами. Дополнительно можно посыпать десерт сахарной пудрой.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.