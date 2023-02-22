Дружина співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, щодня викладає у своїх соцмережах десятки публікацій: як у стрічці, так і у сториз. На цей раз вона розбурхала мережу новими провокаційними кадрами. Зірка поділилася гарячими фото у спідній білизні на власній сторінці в соцмережі Інстаграм.

Катерина Репяхова позувала у світлій нижній білизні, що складалася з білої майки, що облягає, і плавок. Ефектний образ доповнюють нюдовий макіяж та гарне укладання волосся.

Взуття вона одягати не стала і спокусливо згиналася, сидячи на дивані, демонструючи свої розкішні форми у всій красі.

"Побачити себе іншою", - підписала Катерина Репяхова відповідні відверті кадри.

Багатьом пеідписникам Репяхової здалося, що вона надто відверто розсунула ноги, наголосивши на інтимній частині тіла. Крім того, багато хто писав, що такі фотографії зараз не на часі: "Господи, чим вона думає, коли такі фото виставляє. Тим більше зараз. Ну вже б і роздяглася чи що", "Щодня вмирають люди, кому потрібні ці фото. Не на часі", "Неочікувала від Вас такого! Завжди подобалися. Але схоже ІНСТАСАМКА перемогла Вас сьогодні".

Щоправда, варто зазначити, що багато коментарів її похвалили і фото їм дуже сподобалися.

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