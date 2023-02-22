Многим подписчикам Екатерины Репяховой показалось, что она слишком откровенно раздвинула ноги, сделав акцент на интимной части тела.

Жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, ежедневно выкладывает в своих соцсетях десятки публикаций: как в ленте, так и в сториз. В этот раз она взбудоражила сеть новыми провокационными кадрами. Звезда поделилась горячими фото в нижнем белье на собственной странице в соцсети Инстаграм.

Екатерина Репяхова позировала в светлом нижнем белье, который состоял из белой облегающей майки и плавок. Эффектный образ дополняют нюдовый макияж и красивая укладка.

Обувь она надевать не стала и соблазнительно изгибалась, сидя на диване, демонстрируя свои роскошные формы во всей красе.

"Увидеть себя другой", - подписала Екатерина Репяхова соответствующие откровенные кадры.

Многим подписчикам Репяховой показалось, что она слишком откровенно раздвинула ноги, сделав акцент на интимной части тела. Кроме того, многие писали, что такие фотографии сейчас не ко времени: "Господи, чем она думает, когда такие фото выставляет. Тем более сейчас. Ну уже бы и разделась что ли", "Каждый день умирают люди, кому нужны эти фото. Не ко времени", "Неожидала от Вас такого! Всегда нравились. Но похоже ИНСТАСАМКА победила Вас сегодня".

Правда, стоит отметить, что многие комментаторы ее похвалили и фото им очень сильно понравились.

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