Нещодавно телеведуча шоу "Голос країни" Катерина Осадча разом із благодійним фондом "Твоя опора" запустила проект "Дім для дітей", мета якого забезпечити будинком кожну велику родину, яка постраждала через війну.
У своєму Інстаграмі вона похвалилася, що в рамках ініціативи "Будинок для дітей" їм вдалося подарувати перший будинок для дітей-сиріт зі сходу України.
Катерина Осадча опублікувала відео, як вона вітає дитячий будинок сімейного типу Целухіних із новосіллям та принесла їм паляницю.
У будинку сімейного типу Целухіних виховують 10 дітей-сиріт, їхнє житло у Рубіжному Луганській області згоріло через ворожі обстріли росіян.
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Кілька місяців тому Осадча познайомилася з сім'єю особисто та вирішила придбати їм житло. Спільно із фондом телеведуча оголосила збір на будинок і разом із тисячами українців їм вдалося зібрати необхідні кошти.
"Ми з вами купили будинок! Тепер велика сім'я має дах над головою! Колись давно цих дітей покинули – їхні рідні батьки відмовилися від них. Але доля зібрала цих крихт у місті Рубіжне в дитячому будинку сімейного типу Целухіних. Здавалося б тепер усе Але минулого року діти знову втратили буквально все: будинок, який вороги розбомбили ракетами, загиблий батько, намагаючись врятувати будинок від пожежі, разом із мамою вони переїхали з-під обстрілів з рідного Рубіжного в незнайоме місто, буквально в нікуди. Навіть уявити страшно, що вони відчували у цей період", - написала Катерина Осадча.
Відтепер у кожного з 10 діток є свій власний куточок, є місце для навчання, для розваг і спільного дозвілля. І це прекрасно, що під час повномасштабної війни в країні таке диво стало можливим.
Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.
Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.
Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулися до українців після російських обстрілів.