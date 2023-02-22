Катерина Осадча розповіла, що у будинку сімейного типу Целухіних виховують 10 дітей-сиріт, їхнє житло в Рубіжному Луганській області згоріло через ворожі обстріли росіян.

Нещодавно телеведуча шоу "Голос країни" Катерина Осадча разом із благодійним фондом "Твоя опора" запустила проект "Дім для дітей", мета якого забезпечити будинком кожну велику родину, яка постраждала через війну.

У своєму Інстаграмі вона похвалилася, що в рамках ініціативи "Будинок для дітей" їм вдалося подарувати перший будинок для дітей-сиріт зі сходу України.

Катерина Осадча опублікувала відео, як вона вітає дитячий будинок сімейного типу Целухіних із новосіллям та принесла їм паляницю.

У будинку сімейного типу Целухіних виховують 10 дітей-сиріт, їхнє житло у Рубіжному Луганській області згоріло через ворожі обстріли росіян.

Кілька місяців тому Осадча познайомилася з сім'єю особисто та вирішила придбати їм житло. Спільно із фондом телеведуча оголосила збір на будинок і разом із тисячами українців їм вдалося зібрати необхідні кошти.

"Ми з вами купили будинок! Тепер велика сім'я має дах над головою! Колись давно цих дітей покинули – їхні рідні батьки відмовилися від них. Але доля зібрала цих крихт у місті Рубіжне в дитячому будинку сімейного типу Целухіних. Здавалося б тепер усе Але минулого року діти знову втратили буквально все: будинок, який вороги розбомбили ракетами, загиблий батько, намагаючись врятувати будинок від пожежі, разом із мамою вони переїхали з-під обстрілів з рідного Рубіжного в незнайоме місто, буквально в нікуди. Навіть уявити страшно, що вони відчували у цей період", - написала Катерина Осадча.

Відтепер у кожного з 10 діток є свій власний куточок, є місце для навчання, для розваг і спільного дозвілля. І це прекрасно, що під час повномасштабної війни в країні таке диво стало можливим.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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