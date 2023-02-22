Катерина Осадчая рассказала, что в доме семейного типа Целухиных воспитывают 10 детей-сирот, их жилье в Рубежном Луганской области сгорело из-за вражеских обстрелов россиян.

Несдавно телеведущая шоу "Голос країни" Катерина Осадчая вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" запустила проект "Дім для дітей", цель которого обеспечить домом каждую большую семью, пострадавшую из-за войны.

В своем Инстаграм она похвасталась, что в рамках инициативы "Дом для детей" им удалось подарили первый дом для детей-сирот с востока Украины.

Екатерина Осадчая опубликовала видео, как она поздравляет детский дом семейного типа Целухиных с новосельем и принесла им паляницу.

В доме семейного типа Целухиных воспитывают 10 детей-сирот, их жилье в Рубежном Луганской области сгорело из-за вражеских обстрелов россиян.

Несколько месяцев назад Осадчая познакомилась с семьей лично и решила приобрести им жилье. Совместно с фондом телеведущая объявила сбор на дом и вместе с тысячами украинцев им удалось собрать необходимые средства.

"Мы с вами купили дом! Теперь у большой семьи есть крыша над головой! Когда-то давно этих детей покинули – их родные родители отказались от них. Но судьба собрала этих крошек в городе Рубежное в детском доме семейного типа Целухиных. Казалось бы теперь все должно быть хорошо. Но в прошлом году дети снова потеряли буквально все: дом, который враги разбомбили ракетами, погибший отец, пытаясь спасти дом от пожара. Вместе с мамой они переехали из-под обстрелов из родного Рубежного в незнакомый город, буквально в никуда. Даже вообразить страшно, что они испытывали в этот период", - написала Катерина Осадчая.

Теперь у каждого из 10 детей есть свой собственный уголок, есть место для обучения, для развлечений и совместного досуга. И это прекрасно, что во время полномасштабной войны в стране такое чудо стало возможным.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.