Популярна співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, була вражена повідомленням, яке нещодавно отримала з росії. У сторіс в Instagram виконавиця поділилася двома історіями, які демонструють весь цинізм громадян із російської федерації.

Виявилося, що до Злати Огневич звернулася одна з компаній із пропозицією прорекламувати російські товари у своїх соцмережах, що шокувало співачку та її команду.

"Тобто люди, які живуть на росії, думають, що це абсолютно нормально, якщо я тут в Україні рекламуватиму російські товари?! Що в них в голові?", - поцікавилася співачка.

Наступна історія здивувала артистку ще більше. Як розповіла виконавиця, до її представників звернувся артист із росії з проханням позичити у Злати частину її пісні та стати співавторами його треку. На Spotify він хотів це все монетизувати та популяризувати.

"Це взагалі лютий кринж! Тобто по нас ударяють ракетами, вбивають людей, забирають території, а ми маємо з ними робити спільні творчі роботи. Я розумію, щоб там все дуже сумно із пропагандою, зі свідомістю та розумінням. Але настільки бути цинічними та вважати, що це абсолютно нормально", - обурилася Златі Огневич .

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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