Популярная певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, была поражена сообщением, которое получила недавно из россии. В сторис в Instagram исполнительница поделилась двумя историями, демонстрирующими весь цинизм граждан из российской федерации.

Оказалось, что к Злате Огневич обратилась одна из компаний с предложением прорекламировать российские товары в своих соцсетях, что шокировало певицу и ее команду.

"То есть люди, которые живут на россии, думают, что это абсолютно нормально, если я здесь в Украине буду рекламировать российские товары?! Что у них в голове?", – полюбопытствовала певица.

Следующая история удивила артистку еще больше. Как рассказала исполнительница, к ее представителям обратился артист из россии с просьбой одолжить у Златы часть ее песни и стать соавторами его трека. На Spotify он хотел это все монетизировать и популяризировать.

"Это вообще лютый кринж! То есть по нам ударяют ракетами, убивают людей, забирают территории, а мы должны с ними делать совместные творческие работы. Я понимаю, чтобы там все очень грустно с пропагандой, с состоянием сознания и пониманием. Но настолько быть циничными и считать, что это абсолютно нормально", — возмутилась Злате Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.