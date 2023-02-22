34-річна українська танцівниця Ілона Гвоздьова виклала в свій аккаунт Instagram нову публікацію. Переможниця "Танців зі зірками" веде танцювальні уроки для людей різного віку. На своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз хореограф розповіла, що танці насамперед їй приносять задоволення, а також мотивувала займатись спортом.

Зокрема Ілона Гвоздьова розповіла, що справа не в грошах, які вона заробляє під час своєї роботи. Так, знайомлячись із дівчатами, які хочуть навчитися танцювати – вона отримує емоційне задоволення та заряд енергії.

Вона також відчуває, що робить щось корисне, коли навчає своїх учнів. Танцівниця пишається тим, що їй вдається подарувати їм заряд енергії та позитиву, а також допомогти вивільнити негативний настрій.

"Просто приємно усвідомлювати, що це працює. Але найголовніше, що фізичні навантаження повинні в першу чергу приносити задоволення. Якщо ви танцюватимете або займатиметеся спортом для когось, а не для себе, то це не дасть жодного результату", - пояснила свої аргументи Ілона Гвоздьова.

Також вона навела мотивуючу цитату письменниці та психолога Мег Джей: "Бездія породжує занепокоєння і страх. Дія породжує впевненість і сміливість. Якщо ти хочеш перемогти страх, не сиди вдома і не думай про це. Встань та дій".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

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Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.