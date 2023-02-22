34-летняя украинская танцовщица Илона Гвоздева выложила в свой аккаунт Instagram новую публикацию. Победительница "Танців з зірками" ведет танцевальные уроки для людей разного возвраста. На своей странице в Инстаграм-Сториз хореограф рассказала, что танцы в первую очередь ей приносят удовольствие, а также мотивировала заниматься спортом.

В частности, Илона Гвоздева рассказала, что дело не в деньгах, которые она зарабатывает во время своей работы. Так, знакомясь с девушками, которые хотят научиться танцевать - она получает эмоционально удовольствие и заряд энергии.

Она также чувствует, что делает что-то полезное, когда обучает своих учеников. Танцовщица гордится тем, что ей удается подарить им заряд энергии и позитива, а также помочь высвободить негативное настроение.

"Просто приятно осознавать, что это работает. Но самое главное, что физические нагрузки должны в первую очередь приносить удовольствие. Если вы будете танцевать или заниматься спортом для кого-то, а не для себя, то это не даст никакого результата", - пояснила свои доводы Илона Гвоздева.

Также она навела мотивирующую цитату писательниці и психолога Мэг Джей: "Бездействие порождает беспокойство и страх. Действие рождает уверенность и смелость. Если ты хочешь победить страх, не сиди дома и не думай об этом. Встань и действуй".

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.