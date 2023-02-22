Популярна артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, яка є дружиною пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у своєму профілі кадри із презентації свого нового кліпу.

Судячи з фотографій, Камалія виступала серед людей з оточення свого чоловіка Мохаммада Захура, на вечірці також були доньки-близнючки пари. За словами артистки, на знак подяки, вона заспівала пакистанською мовою – рідною мовою її чоловіка.

У підписі до публікації Камалія написала: "Фото з презентації відеокліпу Pretty Girl, у якому я співаю рідною мовою Захура. Я висловлюю величезну подяку пакистанському народові за допомогу Україні". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Найкраща".

"Любов до вашої родини!".

"Я тебе обожнюю".

"Дякую за творчість. Насмішило мене тут одне фото. Яка б мама не була, а діти сидять мовчки лише з телефоном".

"Дякую! Дякую за творчість. Ти незрівнянна".

"Я дуже вдячна вам та вашому чоловікові за зброю".

"Ми вдячні вам, Камалія та Захур!".

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