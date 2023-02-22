Известная певица Камалия поделилась кадрами с презентации нового клипа, и как оказалось, пела она на пакистанском языке.

Популярная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая является женой пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в своем профиле кадры с презентации своего нового клипа.

Судя по фотографиях, Камалия выступала в кругу людей из окружения своего мужа Мохаммада Захура, на вечеринке также были дочки-близняшки пары. По словам артистки, в знак благодарности, она спела на пакистанском языке – родном языке ее мужа.

В подписи к публикации Камалия написала: "Фото из презентации видеоклипа Pretty Girl, в котором я пою на родном языке Захура. Я выражаю огромную благодарность пакистанскому народу за помощь Украине". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Лучшая".

"Любовь к вашей семье!".

"Я тебя обожаю".

"Спасибо за творчество. Насмешило меня здесь одно фото. Какая бы мама ни была, а дети сидят молча только с телефоном".

"Спасибо! Спасибо за творчество. Ты бесподобная".

"Я очень благодарна вам и вашему мужу за оружие".

"Мы благодарны вам, Камалия и Захур!".

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