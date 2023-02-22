Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, де показала незвичайний образ.
Так, за словами Наталки, це відео було знято під час її спільної роботи з виконавцем Нікітою Кісельовим, де вона читала білі вірші. У ролику актриса з'явилася у незвичайному образі з блискітками, на ній широкі сині джинси та напівпрозора біла кофточка. Волосся актриси розпущене та елегантно укладене, а на обличчі витончений макіяж зі стразами.
У підписі до публікації Денисенко написала: "Сьогодні крапельки дощу нагадали про це неймовірне відео, яке я так і не запостила. Якщо ви, з якоїсь причини, не чули чуттєвий альбом "#прохолодно" @nikitakiselov, де я начитала білі вірші. Зробіть це сьогодні. Коли всередині себе зберігати сяйво, і дарувати його іншим просто так, можна стати щасливою людиною попри все. Останній вірш в альбомі "випромінюй сяйво" саме про таку любов".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Вірю всім серцем у добро, у перемогу, у чесних та щирих людей".
"Ви неймовірна світла людина".
"Дуже красивий образ у вас із блискітками".
"Ой, це неймовірно".
"Вау, сама ніжність".
"Така розкішна".
"Неперевершена Наталочка".
"Розкішна Наталя. Кішечка та спокусниця".
"Прекрасна".
"Яка неймовірна естетика".
Нагадаємо, "Яка кішечка": Ульянова з "Холостяка" у вузькому вбранні блиснула пластичністю.
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