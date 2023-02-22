Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, де показала незвичайний образ.

Так, за словами Наталки, це відео було знято під час її спільної роботи з виконавцем Нікітою Кісельовим, де вона читала білі вірші. У ролику актриса з'явилася у незвичайному образі з блискітками, на ній широкі сині джинси та напівпрозора біла кофточка. Волосся актриси розпущене та елегантно укладене, а на обличчі витончений макіяж зі стразами.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Сьогодні крапельки дощу нагадали про це неймовірне відео, яке я так і не запостила. Якщо ви, з якоїсь причини, не чули чуттєвий альбом "#прохолодно" @nikitakiselov, де я начитала білі вірші. Зробіть це сьогодні. Коли всередині себе зберігати сяйво, і дарувати його іншим просто так, можна стати щасливою людиною попри все. Останній вірш в альбомі "випромінюй сяйво" саме про таку любов".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Вірю всім серцем у добро, у перемогу, у чесних та щирих людей".

"Ви неймовірна світла людина".

"Дуже красивий образ у вас із блискітками".

"Ой, це неймовірно".

"Вау, сама ніжність".

"Така розкішна".

"Неперевершена Наталочка".

"Розкішна Наталя. Кішечка та спокусниця".

"Прекрасна".

"Яка неймовірна естетика".

Нагадаємо, "Яка кішечка": Ульянова з "Холостяка" у вузькому вбранні блиснула пластичністю.

Як повідомляла Politeka, "Українки можуть": кума Дзідзьо Цибульська порадувала несподіваним відкриттям, відео.

Також Politeka писала, що "З нами весь світ": Анатоліч показав унікальне фото, як в Австралії відзначили День українського герба.