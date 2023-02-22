Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, в котором показала необычный образ.

Так, по словам Наталки, это видео было снято во время ее совместной работы с исполнителем Никитой Киселевым, где она читала белые стихи. В ролике актриса пояивлась в необычном образе с блестками, на ней широкие синие джинсы и полупрозрачная белая кофточка. Волосы актрисы распущены и элегантно уложены, а на лице изящный макияж со стразами.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Сегодня капельки дождя напомнили об этом невероятном видео, которое я так и не запостила. Если вы по какой-то причине не слышали чувственный альбом "#прохладно" @nikitakiselov, где я начитала белые стихи. Сделайте это сейчас. Когда внутри себя сохранять сияние, и дарить его другим просто так, можно стать счастливым человеком, несмотря ни на что. Последнее стихотворение в альбоме "излучай сияние" именно о такой любви".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Верю всем сердцем в добро, в победу, в честных и искренних людей".

"Вы невероятный светлый человек".

"Очень красивый образ у вас с блестками".

"Ой, это невероятно".

"Вау, сама нежность".

"Такая роскошная".

"Непревзойденная Наталочка".

"Роскошная Наталья. Кошечка и соблазнительница".

"Прекрасная".

"Какая невероятная эстетика".

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