Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео, в котором показала необычный образ.
Так, по словам Наталки, это видео было снято во время ее совместной работы с исполнителем Никитой Киселевым, где она читала белые стихи. В ролике актриса пояивлась в необычном образе с блестками, на ней широкие синие джинсы и полупрозрачная белая кофточка. Волосы актрисы распущены и элегантно уложены, а на лице изящный макияж со стразами.
В подписи к публикации Денисенко написала: "Сегодня капельки дождя напомнили об этом невероятном видео, которое я так и не запостила. Если вы по какой-то причине не слышали чувственный альбом "#прохладно" @nikitakiselov, где я начитала белые стихи. Сделайте это сейчас. Когда внутри себя сохранять сияние, и дарить его другим просто так, можно стать счастливым человеком, несмотря ни на что. Последнее стихотворение в альбоме "излучай сияние" именно о такой любви".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:
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"Верю всем сердцем в добро, в победу, в честных и искренних людей".
"Вы невероятный светлый человек".
"Очень красивый образ у вас с блестками".
"Ой, это невероятно".
"Вау, сама нежность".
"Такая роскошная".
"Непревзойденная Наталочка".
"Роскошная Наталья. Кошечка и соблазнительница".
"Прекрасная".
"Какая невероятная эстетика".
Напомним, "Какая кошечка": Ульянова из "Холостяка" в узком наряде сверкнула пластичностью.
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