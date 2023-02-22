Популярна в росії співачка українського походження Ані Лорак, яка від початку повномасштабного російського вторгнення ніяк не висловила своєї громадянської позиції і на кілька місяців зникла з інформаційного простору, знову вийшла на зв'язок із шанувальниками. У своєму Instagram зірка опублікувала сторіс, у якому показала нового коханця.

Зазначимо, що вперше Лорак засвітила гарячі кадри із новим коханим – іспанським фітнес-тренером Ісааком Віджраку на День святого Валентина. Схожу фотосесію на своїй сторінці у соцмережі опублікував і він.

Тепер зірка-запроданка виклала романтичне відео, на якому показала, як вони з коханим їдуть у розкішному авто. Перед камерою Лорак з'явилася у темній кофті з яскравим принтом, а на голові у неї чорна шапка, при цьому обличчя зірки виглядає якось неприродно. Коханий співачки теж у спортивному стилі, на ньому темна толстовка. Вони весело позують на камеру та багато посміхаються.

Лорак ніяк не підписала цю сторіс, відзначила лише сторінку Ісаака Віджраку і поставила емодзі-серце.

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