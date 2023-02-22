Популярная в россии певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с начала полномасштабного российского вторжения никак не выразила свою гражданскую позицию и на несколько месяцев пропала из информационного пространства, снова вышла на связь с поклонниками. В своем Instagram звезда опубликовала сторис, в котором показала нового любовника.

Отметим, что впервые Лорак засветила горячие кадры с новым возлюбленным – испанским фитнес-тренером Исааком Виджраку на День святого Валентина. Похожую фотосессию на своей странице в соцсети опубликовал и он.

Теперь же звезда-запроданка выложила романтическое видео, на котором показала, как они с возлюбленным едут в роскошном авто. Перед камерой Лорак пояивлась в темной кофте с ярким принтом, а на голове у нее черная шапка, при этом лицо звезды выглядит как-то неестественно. Возлюбленный певицы тоже в спортивном стиле, на нем темная толстовка. Они весело позируют на камеру и много улыбаются.

Лорак никак не подписала эту сторис, отметила лишь страницу Исаака Виджраку и поставила эмодзи-сердечко.

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