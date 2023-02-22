Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на російського диктатора путіна.

Як відомо, 21 лютого путін три години звертався до федеральних зборів. За словами Юрія, весь цей виступ можна було вмістити за 30 секунд, що він власне й зробив у своєму пародії. Причому вразив шанувальників схожістю із російським диктатором.

"Щоразу, коли закінчуються зйомки, доводиться довго і ретельно знімати грим. Але навіть у таких моментах можна знайти щось веселе. Навіщо сьогодні путін 3 години звертався до Федеральних зборів?! Адже можна було це зробити за 30 секунд", - підписав. Велике своє відео, в якому просто відірвав собі приліплений ніс.

У шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову пародію коміка:

"Це шедевр, то тримати".

"Ну як так можна ідеально грати будь-які ролі".

"Ще один двійник".

"Вчасно згадала, що це не пуйло бункерне, бо мало не харкнула в телефон. Дуже схожий!".

"Це просто регіт".

"Так схоже, хотіла аж плюнути на це, але згадала, що це ви".

"Я краще за вас подивлюся".

"Дякую за відео".

"А я злякалася з початку, коли ніс почав здирати".

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