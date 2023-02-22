Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на российского диктатора путина.

Как известно, 21 февраля путин три часа обращался к федеральному собранию. По словам Юрия, все это выступление можно было уместить в 30 секунд, что он собственно и сделал в своем пародии. Причем поразил поклонников схожестью с российским диктатором.

"Каждый раз, когда заканчиваются съемки, приходится долго и тщательно снимать грим. Но даже в таких моментах можно найти что-то весёлое. Зачем сегодня путин 3 часа обращался к Федеральному собранию?! Ведь можно было это сделать за 30 секунд", - подписал Великий свое видео, в котором просто оторвал себе прилепленный нос.

В поклонники не прошли мимо и тут ж принялись комментировать новую пародию комика:

"Это шедевр, так держать".

"Ну как так можно идеально играть любые роли".

"Еще один двойник".

"Вовремя вспомнила, что это не пуйло бункерное, а то чуть не харкнула в телефон. Очень похож!".

"Это просто хохот".

"Так похоже, хотела аж плюнуть на это, но вспомнила что это вы".

"Я лучше вас посмотрю".

"Спасибо за видео".

"А я испугалась с начала, когда нос начал сдирать".

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