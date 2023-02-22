З початку повномасштабної війни артисти переосмислили цінності та заспівали по-новому. Зокрема багато зірок випустили україномовні пісні, а від росіян, які записали ще до 24 лютого і не встигли їх оприлюднити, просто відмовилися. Крім того, деякі з них зробили переклад своїх російськомовних хітів рідною – українською мовою.

Співачка Настя Каменських після затишшя у своїй кар'єрі повернулася до творчості та вирушила у тур із благодійними концертами, де виконала свої хіти українською.

Наразі виконавиця Настя Каменських перебуває у Польщі. Свій перший концерт на підтримку України Каменських відіграла 18 лютого у столиці Польщі у Варшаві. Зазначимо, що під час виступу артистка порадувала шанувальників україномовної версії своїх хітів "Це моя ніч" та Loca.

Відповідним відео на своєму Telegram-каналі поділилося видання "Музвар".

Багато коментаторів під відео похвалили Настю Каменських і пригадали, як новим треком "Волонтер" Потап хотів уславити батальйон "Добробат", але в мережі це назвали приниженням їхньої діяльності. Потапу кооментатори поставили за приклад Каменських.

"Круто вчинила, молодець", "Вона завжди була нормальною, на відміну від муженька", "Кайф", "Коли Настя Каменських виявилася нормальнішою, ніж Потап", - писали в коментарях

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

Як ще Politeka повідомляла, що Каменських напередодні Нового року звернулася до українців із сильним посланням.

Також Politeka писала, що Каменських розповіла про незвичайну зустріч із українками у Лондоні, відео.