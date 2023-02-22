В настоящее время исполнительница Настя Каменских находится в Польше, где дает концерты.

С начала полномасштабной войны артисты переосмыслили ценности и спели по-новому. В частности, многие звезды выпустили украиноязычные песни, а от русских, которые записали еще до 24 февраля и не успели их обнародовать, просто отказались. Кроме того, некоторые из них сделали перевод своих русскоязычных хитов на родной - украинский язык.

Певица Настя Каменских после затишья в своей карьере вернулась к творчеству и отправилась в тур с благотворительными концертами, где исполнила свои хиты по-украински.

В настоящее время исполнительница Настя Каменских находится в Польше. Свой первый концерт в поддержку Украины Каменских отыграла 18 февраля в столице Польши Варшаве. Отметим, что во время выступления артистка порадовала поклонников украиноязычной версией своих хитов "Это моя ночь" и Loca.

Соответствующими видео на своем Telegram-канале поделилось издание "Музвар".

Многие комментаторы под видео похвалили Настю Каменских и припомнили, как новым треком "Волонтер" Потап хотел прославить батальон "Добробат", но в сети это назвали унижением их деятельности. Потапу кооментаторі поставили в пример Каменских.

"Круто поступила, молодец", "Она всегда была нормальной, в отличии от муженька", "Кайф", "Когда Настя Каменских оказалась более нормальной, чем Потап", - писали в комментариях

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.