Головна героїня популярного телепроекту "Холостячка" продовжує брати участь у нових проектах та дивувати своїми змінами образу на знімальному майданчику. Нещодавно Ксенія Мішина закінчила зйомки у новому серіалі за кордоном та повернулася додому.

Нещодавно стало відомо, що один із телеканалів планує відродити популярне сімейне розважальне шоу "Я люблю Україну", яке раніше показував канал 1+1. У новому сезоні ведучою шоу стане актриса Ксенія Мішина, а командами керуватимуть гуморист Юрій Ткач та співак Володимир Дантес.

Готуючись до перших зйомок, вона записала багато різних роликів. Одним із таких відео став запис про її пластику. Мішина поскаржилася, що в неї часто запитують про це, тому висловилася:

"Ось так є трохи. А ось так - її немає!" - сказала Мішина, позуючи з різних ракурсів, щоб розвіяти чутки про пластику.

Раніше в Instagram актриса опублікувала фотографію та відео, на яких вона позує у білому костюмі.

Шанувальники знаменитості не були в захваті від її нового образу, під постом з фотографією набралося безліч далеко не приємних коментарів. Багато хто відзначив, що білий костюм ідеально підходить актрисі, але без ліфа вийшло дуже зухвало.

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