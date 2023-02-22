Главная героиня популярного телепроекта "Холостячка" продолжает принимать участие в новых проектах и удивлять своими переменами образа на съемочной площадке. Недавно Ксения Мишина закончила съемки в новом сериале за рубежом и вернулась домой.
Недавно стало известно, что один из телеканалов планирует возродить популярное семейное развлекательное шоу "Я люблю Украину", которое ранее показывал канал 1+1. В новом сезоне ведущей шоу станет актриса Ксения Мишина, а командами будут руководить юморист Юрий Ткач и певец Владимир Дантес.
Готовясь к первым съемкам, она записала много различных роликов. Одним из таких видео стала запись о ее пластике. Мишина пожаловалась, что у нее часто спрашивают об этом, поэтому высказалась:
"Вот так есть немножко. А вот так - ее нет!" - сказала Мишина, позируя с разных ракурсов, чтобы развеять слухи о пластике.
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Ранее в Instagram актриса опубликовала фотографию и видео, на которых она позирует в белом костюме.
Поклонники знаменитости не были в восторге от ее нового образа, под постом с фотографией набралось множество далеко не лестных комментариев. Многие отметили, что белый костюм идеально подходит актрисе, но без лифа вышло слишком дерзко.
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