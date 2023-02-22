Ведуча Марічка Падалко поділилася інформацією в Інстаграм про події у Херсоні, російські збройні сили обстріляли місто, що призвело до 5 загиблих та 21 пораненого. Внаслідок обстрілу постраждали зупинка громадського транспорту та багатоповерхові будівлі.

Водночас президент Путін виступав із промовою, в якій намагався нав'язати альтернативну реальність, але його виступ не викликав ентузіазму навіть у його прихильників. Єдина цікава новина полягала у виході з угоди зі США щодо стратегічних наступальних озброєнь, однак, як зазначає CNN, це не має серйозних наслідків.

«Путін вимовляв свою промову, яка полягала в суцільному нав'язуванні альтернативної реальності, але не запалив навіть своїх адептів» - пише Падалко.

У промові Путін не згадав втрат під час обстрілу. Тим часом Новосибірськ зустрічає труни загиблих військових.

Президент США у своїй промові у Варшаві присвятив велику частину часу Україні та її президенту, а польський президент Дуда закликав усіх лідерів Європи та НАТО підтримати Україну.

Міністерство освіти рекомендувало школам провести три дні навчання дистанційно, але кожен регіон самостійно вирішує, чи слідувати цій рекомендації. Ветеран Повітряних сил США Марк Ліндквіст зробив собі проукраїнське татуювання та пояснив своє рішення бажанням жити за прикладом волелюбного українського народу.

Марку з російським кораблем було визнано найкращою маркою року в Україні, згідно з результатами голосування в Дії. Агентство "Рейтинг" також опублікувало дослідження, в якому 95% українців висловили віру у перемогу.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.