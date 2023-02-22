Украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко опубликовала подборку новостей, которые обсуждали больше всего.

Ведущая Маричка Падалко поделилась информацией в Инстаграм о событиях в Херсоне, российские вооруженные силы обстреляли город, что привело к 5 погибшим и 21 раненому. В результате обстрела пострадали остановка общественного транспорта и многоэтажные здания.

В то же время, президент Путин выступал с речью, в которой пытался навязать альтернативную реальность, но его выступление не вызвало энтузиазма даже у его сторонников. Единственная интересная новость заключалась в выходе из соглашения с США о стратегических наступательных вооружениях, однако, как отмечает CNN, это не имеет серьезных последствий.

«путин произносил свою речь, которая заключалась в сплошном навязывании альтернативной реальности, но не зажег даже своих адептов» - пишет Падалко.

В своей речи Путин не упомянул потерь в ходе обстрела. Тем временем, Новосибирск встречает гробы погибших военных.

Президент США в своей речи в Варшаве посвятил большую часть времени Украине и ее президенту, а польский президент Дуда призвал всех лидеров Европы и НАТО поддержать Украину.

Министерство образования рекомендовало школам провести три дня обучения дистанционно, но каждый регион самостоятельно решает, следовать ли этой рекомендации. Ветеран Воздушных сил США Марк Линдквист сделал себе проукраинскую татуировку и объяснил свое решение желанием жить по примеру свободолюбивого украинского народа.

Марка с российским кораблем была признана лучшей маркой года в Украине, согласно результатам голосования в Действии. Агентство "Рейтинг" также опубликовало исследование, в котором 95% украинцев выразили веру в победу.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.