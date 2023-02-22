На цей раз Марія вирішила обговорити з фахівцем, як не виховати аб'юзера? Чому мовчать жертви кривдників? Що робити, якщо ти сам або твоя дитина опинився віч-на-віч із ґвалтівником?

«Я знаю, що ви чекали на цю розмову! І саме тому я дуже прошу розповсюдження нового випуску #Питання Відповідь. Найкомпетентніша спеціалістка з питання статевого виховання та сексуальної освіти Юля Ярмоленко дала вичерпні відповіді на всі коментарі, які мчали по всіх пабликах та соцмережах щодо знаменитої «п'яної вечірки»…

Це мають подивитися та послухати кожна дівчинка, жінка та мати! Це мають подивитися хлопці та чоловіки! Озвучені правила – це наша дорожня мапа до цивілізованого суспільства…» - висловилася ведуча.

У мережі почали ділитися думкою:

«Якраз дивлюся. На одному диханні. дякую за це інтерв'ю!; Добра всім, любові та світу 🙏; Люблю слухати Юлю; На жаль, навіть у штатах можлива така ситуація як із Вайнштейном;

Перша фраза одразу викликає кринж; Я вибачаюсь, а хлопчиків та чоловіків не ґвалтують!?! 🙄; Маша, цьому треба вчити, вчити, вчити».

Також ведуча Маша Єфросиніна вирішила висловитися про одне зі своїх останніх і дуже важливих інтерв'ю. Артистка поділилася думкою в Інстаграмі, представивши також нові кадри.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.