В этот раз Мария решила обсудить со специалистом, как не воспитать абъюзера? Почему молчат жертвы обидчиков? Что делать, если ты сам или твой ребенок оказался один на один с насильником?
«Я знаю, что вы ждали этого разговора! И именно поэтому я очень прошу распространения нового выпуска #Вопросы Ответ. Самая компетентная специалистка по вопросу полового воспитания и сексуального образования Юля Ярмоленко дала исчерпывающие ответы на все комментарии, которые неслись по всем пабликам и соцсетям относительно знаменитой «пьяной вечеринки»…
Это должны посмотреть и послушать каждая девочка, женщина и мать! Это должны посмотреть ребята и мужчины! Озвученные правила – это наша дорожная карта к цивилизованному обществу…» - высказалась ведущая.
В сети принялись делиться мнением:
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«как раз смотрю. на одном дыхании. спасибо за это интервью!; Добра всем, любви и мира🙏; Обожаю слушать Юлю🫶🏻; К сожалению, даже в штатах возможна такая ситуация как с Вайнштейном;
Первая фраза сразу вызывает кринж; Я извиняюсь, а мальчиков и мужчин не насилуют!?! 🙄; Маша, этому надо учить, учить, учить».
Также ведущая Маша Ефросинина решила высказаться об одном из своих последних и очень важных интервью. Артистка поделилась мнением в Инстаграм, представив также новые кадры.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.