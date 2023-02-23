Молода дружина Віктора Павлика після масової критики знову знайшла як привернути увагу.

Дружина співака Віктора Павлика, Катерина Репяхова, нещодавно влаштувала фотосесію, вирішивши похвалитися фігурою. Однак її фотосесію в білих трусах розкритикували в мережі через незручні пози.

Декілька сотень коментарів були адресовані провальному образу Катерини, яка не приймає критики. У результаті під постом утворилися цілі суперечки серед людей, які бажають висловити свою думку, і людей, які виправдовують Репяхову та ображають інших, якщо вони її не нахвалювали.

Після цього Репяхова вирішила відразу ж поділитися нейтральним роликом із сином, і бігаючи коментарів:

"Безумовна любов; Такі чудові; Дуже гарні, але Ведмедик найкращий у світі; Наші дітки це наше все ❤; Мілота 😍; Чудові 😍;

Дійсно чудовий хлопчик, такий милий і сім'я прекрасна; Чудовий малюк та мама; Найкращі 😍» - пишуть у мережі.

"Побачити себе іншою", - підписала Катерина Репяхова раніше свої фото з неоднозначної зйомки.

Багатьом передплатникам Репяхової здалося, що вона надто відверто розсунула ноги, наголосивши на інтимній частині тіла. Крім того, багато хто писав, що такі фотографії зараз не на часі: "Щодня вмирають люди, кому потрібні ці фото. Не на часі", "Несподівалася від Вас такого! Завжди подобалися. Але схоже ІНСТАСАМКА перемогла Вас сьогодні".

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

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