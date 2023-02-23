Молодая супруга Виктора Павлика после массовой критики снова нашла, как привлечь внимание.

Жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, не давно устроила фотосессию, решив также похвалиться фигурой. Однако ее фотосессию в белых трусах раскритиковали в сети из-за неловких поз.

Несколько сотен комментариев были адресованы провальному образу Катерины, которая не принимает критику. В результате под постом образовались целые споры среди людей, желающих высказать свое мнение, и людей, оправдывающих Репяхову и оскорбляющих других, если они ее не нахваливали.

После этого Репяхова решила сразу же поделиться нейтральным роликом с сыном, ибегая комментариев:

«Безусловная любовь; Такие замечательные; Очень хорошие, но Мишка лучший в мире; Наши детки это наше все❤; Милота😍; Замечательные😍;

Действительно замечательный мальчик, такой милый и семья прекрасна; Великолепный малыш и мама; Лучшие 😍» - пишут в сети.

"Увидеть себя другой", - подписалаЕкатерина Репяхова ранее свои фото из неоднозначной съемки.

Многим подписчикам Репяховой показалось, что она слишком откровенно раздвинула ноги, сделав акцент на интимной части тела. Кроме того, многие писали, что такие фотографии сейчас не ко времени: "Каждый день умирают люди, кому нужны эти фото. Не ко времени", "Неожидала от Вас такого! Всегда нравились. Но похоже ИНСТАСАМКА победила Вас сегодня".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.