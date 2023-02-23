Українська актриса Ірина Сопонару мріє стати мамою сина, проте 36-річна артистка зазначила, що поки що не наважується на такий серйозний крок.

Українська актриса Ірина Сопонару, яка прославилася головною роллю у серіалі "Одного разу під Полтавою", зйомками у "Лізі сміху" та "Жіночому кварталі", під час повномасштабної війни змінила своє бажання мати дітей. Про це Сопонар розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі "Олицька".

Зокрема Ірина Сопонару заявила, що рада, що зараз у неї немає дитини. За її зізнанням, поки що вона не має відповідальності перед маленькою людиною.

"Я не планувала дитину. Я планувала жити своє життя. Моя перша думка, коли почалася війна і я йшла через кордон пішки була про те, що слава Богу, що у мене немає дитини. Було б те саме тільки з дитиною на руках. Я була без машини, була величезна черга", - поділилася Ірина Сопонару.

Вона мріє стати мамою сина, проте 36-річна артистка зазначила, що поки що не наважується на такий серйозний крок через повномасштабну війну в Україні.

"Я не розумію, де я буду через місяць. Я не хочу, де потрапило це робити. Вагітна, у стресі, знову тікати, сподіваюся, що не доведеться цього відчути більше ніколи в моєму житті. Дуже співчуваю жінкам, які народжували під час війни , це жах", - зазначила зірка "Жіночого кварталу".

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