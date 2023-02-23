Украинская актриса Ирина Сопонару мечтает стать мамой сына, однако 36-летняя артистка отметила, что пока не решается на столь серьезный шаг.

Украинская актриса Ирина Сопонару, прославившаяся главной ролью в сериале "Одного разу під Полтавою", съемками в "Лиге смеха" и "Женском квартале", во время полномасштабной войны изменила свое желание иметь детей. Об этом Сопонару рассказала в интервью на YouTube-канале "Олицкая".

В частности, Ирина Сопонару заявила, что рада, что сейчас у нее нет ребенка. По ее признанию, пока у нее нет ответственности перед маленьким человеком.

"Я не планировала ребенка. Я планировала жить свою жизнь. Мое первое мнение, когда началась война и я шла через границу пешком была о том, что слава Богу, что у меня нет ребенка. Было бы то же только с ребенком на руках. Я была без машины, была огромная очередь", — поделилась Ирина Сопонару.

Она мечтает стать мамой сына, однако 36-летняя артистка отметила, что пока не решается на столь серьезный шаг из-за полномасштабной войны в Украине.

"Я не понимаю, где я буду через месяц. Я не хочу, где попало это делать. Беременная, в стрессе, снова убегать, надеюсь, что не придется этого почувствовать больше никогда в моей жизни. Очень сочувствую женщинам, которые рожали во время войны, это ужас", — отметила звезда "Женского квартала".

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