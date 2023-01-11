Актриса Ирина Сопонару из "Женского квартала" похвасталась образом в белом платье, впечатлив видом на новом фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость после начала полномасштабного вторжения уехала в Лондон, где находилась некоторое время. Но все же звезда вернулась в Украину и продолжила радовать украинцев своим творчеством.

Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Сопонару похвасталась эффектным образом в платье, позируя на диване возле рождественской елки.

"Жду на чудо", - написала лаконично Ирина под фотографией.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков, включая "экранного" мужа Юрия Ткача, и написали комментарии:

"Простите, но я влюбился";

"Какая ты обаятельная!!! Сказочная Ирина";

"Вы как принцесса, такая невероятная, красивая, шикарная, ни вы есть принцеска которая ждет чуда";

"Скажите пожалуйста, будут ли новые серии "Однажды под Полтавой" если да, когда. Спасибо!";

"Здесь лишняя зимняя белоснежная принцесса доброе утро".

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