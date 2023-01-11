Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость после начала полномасштабного вторжения уехала в Лондон, где находилась некоторое время. Но все же звезда вернулась в Украину и продолжила радовать украинцев своим творчеством.
Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Сопонару похвасталась эффектным образом в платье, позируя на диване возле рождественской елки.
"Жду на чудо", - написала лаконично Ирина под фотографией.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков, включая "экранного" мужа Юрия Ткача, и написали комментарии:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Довели людей": новый взрыв прогремел под Киевом, от магазина почти ничего не осталось
"Наконец-то, давно пора": скандальных украинцев лишили гражданства, список
"Киев является собственностью Москвы": столичная преподавательница надеялась на победу россии
"Возмущению нет предела": херсонские коллаборанты, сбежавшие в россию, начали жаловаться
"Простите, но я влюбился";
"Какая ты обаятельная!!! Сказочная Ирина";
"Вы как принцесса, такая невероятная, красивая, шикарная, ни вы есть принцеска которая ждет чуда";
"Скажите пожалуйста, будут ли новые серии "Однажды под Полтавой" если да, когда. Спасибо!";
"Здесь лишняя зимняя белоснежная принцесса доброе утро".
Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару сделала обращение, удивив украинцев
Также Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" Сопонару показала своего бойфренда-иностранца
А еще Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару после салона похвасталась изменениями во внешности