Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала" и "Квартал 95". Знаменитость после полномасштабного вторжения отправилась в Лондон, а недавно решила вернуться обратно в Украину, вернувшись к работе. При этом звезда внезапно обрезала свои роскошные волосы.

Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ирина поделилась кадрами, где позировала в кружевном наряде.

"Скучаю по тебе", - написала Сопонару.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ирина, Голливуд отдыхает от твоей красоты. Ирина, Голливуд отдыхает от красоты твоей";

"Ты такая классная";

"Ирка, моя ты красотка";

"Красивая фигура";

"Иринка, очень красивая фигурка".

До этого Сопонару поздравила украинцев с Рождеством:

"Merry Christmas.

В этом году, мне есть за что благодарить.

Спасибо ВСУ за то, что жива, и за то, что живы мои родные и близкие.

Всем нашим защитникам и защитницам, желаю поскорее пробраться домой, праздновать победу", - написала Ирина.

Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару в белом заворожила каждым изгибом

А еще Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару сделала обращение, удивив украинцев

Также Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" Сопонару показала своего бойфренда-иностранца



