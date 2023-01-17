Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала" и "Квартал 95". Знаменитость после полномасштабного вторжения отправилась в Лондон, а недавно решила вернуться обратно в Украину, вернувшись к работе. При этом звезда внезапно обрезала свои роскошные волосы.
Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ирина поделилась кадрами, где позировала в кружевном наряде.
"Скучаю по тебе", - написала Сопонару.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Ирина, Голливуд отдыхает от твоей красоты. Ирина, Голливуд отдыхает от красоты твоей";
"Ты такая классная";
"Ирка, моя ты красотка";
"Красивая фигура";
"Иринка, очень красивая фигурка".
До этого Сопонару поздравила украинцев с Рождеством:
"Merry Christmas.
В этом году, мне есть за что благодарить.
Спасибо ВСУ за то, что жива, и за то, что живы мои родные и близкие.
Всем нашим защитникам и защитницам, желаю поскорее пробраться домой, праздновать победу", - написала Ирина.
Напомним, звезда "Женского квартала" Сопонару в белом заворожила каждым изгибом
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