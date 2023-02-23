Майже 11 місяців Світлана Тарабарова вмовляла батьків виїхати із Херсона, який російські окупанти регулярно обстрілюють.

Українська співачка Світлана Тарабарова емоційно зреагувала на обстріл російськими окупантами її рідного міста Херсон 21 лютого. Крім того, знаменитість показала кадри зі своєю мамою, яку їй вдалося врятувати від обстрілу у місті. Кадри з'явилися у соцмережі Інстаграм-Сторіз.

Світлана Тарабарова зізналася – дякує небу щодня за те, що їй вдалося умовити найближчих людей перебратися до Києва. Майже 11 місяців вона вмовляла батьків виїхати із Херсона, який російські окупанти регулярно обстрілюють.

На оприлюдненому відеофрагменті ми бачимо зворушливий момент, як мама Тарабарової читає казки маленьким Вані та Маші. Діти, сидячи за столом, уважно слухають бабусю, а Світлана радіє картині, яку може бачити.

"Щодня дякую небу, що нам вдалося забрати батьків з того пекла", - написала Світлана Тарабарова.

Також знаменитість розмістила кадри з наслідками ворожого удару, на якому видно розбиті будинки, транспортну зупинку та вулиці.

"Тварини з недокраї продовжують просто вбивати людей", - підписала відео артистка.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.