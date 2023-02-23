Украинская певица Светлана Тарабарова эмоционально отреагировала на обстрел российскими оккупантами ее родного города Херсон 21 февраля. Кроме того, знаменитость показала кадры со своей мамой, которую ей удалось спасти от обстрелов в городе. Кадры появились в соцсети Инстаграм-Сториз.

Светлана Тарабарова призналась – благодарит небо каждый день за то, что ей удалось уговорить самых близких людей перебраться в Киев. Почти 11 месяцев она уговаривала родителей уехать из Херсона, который российские оккупанты регулярно обстреливают.

На обнародованном видеофрагменте мы видим трогательный момент, как мама Тарабаровой читает сказки маленьким Ване и Маше. Дети, сидя за столом, внимательно слушают бабушку, а Светлана радуется картине, которую может лицезреть.

"Ежедневно благодарю небо, что нам удалось забрать родителей из того ада", — написала Светлана Тарабарова.

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Также знаменитость разместила кадры с последствиями вражеского удара, на котором видны разбитые здания, транспортная остановка и улицы.

"Твари из недостраны продолжают просто убивать людей", — подписала видео артистка.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.