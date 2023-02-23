Почти 11 месяцев Светлана Тарабарова уговаривала родителей уехать из Херсона, который российские оккупанты регулярно обстреливают.

Украинская певица Светлана Тарабарова эмоционально отреагировала на обстрел российскими оккупантами ее родного города Херсон 21 февраля. Кроме того, знаменитость показала кадры со своей мамой, которую ей удалось спасти от обстрелов в городе. Кадры появились в соцсети Инстаграм-Сториз.

Светлана Тарабарова призналась – благодарит небо каждый день за то, что ей удалось уговорить самых близких людей перебраться в Киев. Почти 11 месяцев она уговаривала родителей уехать из Херсона, который российские оккупанты регулярно обстреливают.

На обнародованном видеофрагменте мы видим трогательный момент, как мама Тарабаровой читает сказки маленьким Ване и Маше. Дети, сидя за столом, внимательно слушают бабушку, а Светлана радуется картине, которую может лицезреть.

"Ежедневно благодарю небо, что нам удалось забрать родителей из того ада", — написала Светлана Тарабарова.

Также знаменитость разместила кадры с последствиями вражеского удара, на котором видны разбитые здания, транспортная остановка и улицы.

"Твари из недостраны продолжают просто убивать людей", — подписала видео артистка.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.