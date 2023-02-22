Люди зможуть прийняти участь у онлайн-голосуванні – таке рішення було ухвалено оргкомітетом конкурсу через повномасштабну війну, пише Politeka.net з посиланням на заяву організаторів конкурсу.

«Цього року на переможницю від України покладено особливу місію: не тільки гідно представити нашу країну на конкурсі, але й стати символом сміливості, незламності, жіночої сили та віри у майбутнє», - заявила голова комітету конкурсу «Міс Україна» Вероніка Щіпцова.

Крім того, учасниць вперше буде не 25, як завжди, а 15. Невдовзі фото та імена красунь, які пройшли фінальний етап конкурсу, з’являться на сайті конкурсу «Міс Україна», а також на на офіційних сторінках в соцмережах.

А поки можна нагадати собі, як виглядали переможниці конкурсу «Міс Україна» у минулі роки, фото яких розміщено на сайті конкурсу.

Національний конкурс "Міс Україна" проводиться в Україні щороку з 1991-го.

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«При відборі конкурсанток почесне журі бере до уваги активну соціальну діяльність дівчат, їхнє хобі та освіченість. Переможниці вирушають представляти Україну на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International», - йдеться у правилах відбору головної красуні України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про скандал навколо нової "Міс Всесвіт".

В Мережі також з'явилися фото, як «Міс Всесвіт-2022» виглядає без макіяжу.

Україну на конкурсі представляла Вікторія Апанасенка. Українська красуня приголомшила світ своїм вбранням "Воїна світла".