Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська хореограф та танцівниця, яка перемагала на шоу "Танці зі зірками". А після цього зірка пробувала свої сили як суддя на цьому ж проекті. А потім Ілону запросили на проект "Танці зі зірками" у Грузії, де стала хореографом-постановником. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Італії, де якийсь час була з дітьми, але вже повернулася до України.

Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ілона вирішила показати фотографію, де вона була вагітною.

"Ось тут моя вага була вже більше 75 кг при зростанні 163. М'яко кажучи, я була маленьким милим слоненятком", - написала Ілона під фотографією.

А до цього Ілона показала свою фотографію, похвалившись скинутими 3 кг.

"Бездіяльність породжує стурбованість і страх. Дія - впевненість і сміливість. Якщо ти хочеш перемогти страх, не сиди вдома і не думай про це. Встань і дій", - написала мотивуючі слова Мега Джея Ілона Гвоздєва.

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