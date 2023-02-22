Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская хореограф и танцовщица, которая побеждала на шоу "Танці з зірками". А после этого звезда пробовала свои силы в качестве судьи на этом же проекте. А потом Илону пригласили на проект "Танці з зірками" в Грузии, где стала хореографом-постановщиком. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения выехала в Италию, где некоторое время была с детьми, но уже вернулась в Украину.

Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Илона решила показать фотографию, где она была беременной.

"Вот тут мой вес был уже более 75 кг при росте 163. Мягко говоря, я была маленьким милым слоненком", - написала Илона под фотографией.

А до этого Илона показала свою фотографию, похваставшись сброшенными 3 кг.

"Бездеятельность порождает обеспокоеность и страх. Действие - уверенность и смелость. Если ты хочешь победить страх, не сиди дома и не думай об этом. Встань и действуй", - написала мотивирующие слова Мега Джея Илона Гвоздева.

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