Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская хореограф и танцовщица, которая побеждала на шоу "Танці з зірками". А после этого звезда пробовала свои силы в качестве судьи на этом же проекте. А потом Илону пригласили на проект "Танці з зірками" в Грузии, где стала хореографом-постановщиком. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения выехала в Италию, где некоторое время была с детьми, но уже вернулась в Украину.
Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Илона решила показать фотографию, где она была беременной.
"Вот тут мой вес был уже более 75 кг при росте 163. Мягко говоря, я была маленьким милым слоненком", - написала Илона под фотографией.
А до этого Илона показала свою фотографию, похваставшись сброшенными 3 кг.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Оставайтесь в укрытиях!": началась новая ракетная атака, гремят взрывы
Новое наступление обернулось катастрофой для россиян, враг разбит: "Хороший костер!"
Байден, выражаясь языком джунглей, приехал в Киев и сказал: «Здесь моя территория»! - Кирилл Сазонов
Андре Тан показал украинкам топ-5 главных трендов на весну 2023 года: "Если хотите выглядеть эффектно..."
"Бездеятельность порождает обеспокоеность и страх. Действие - уверенность и смелость. Если ты хочешь победить страх, не сиди дома и не думай об этом. Встань и действуй", - написала мотивирующие слова Мега Джея Илона Гвоздева.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" мотивировала словами известного психолога
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила фигуркой, появившись в нижнем белье
Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танці зі зірками" неожиданно обратилась к украинцам с советом