Українська співачка Аліна Гросу вирішила у фотоблозі поспілкуватися із шанувальниками. Фанатів зірки цікавило питання, що ж у неї відбувається на особистому фронті після того, як вона розлучилася з російським актором Романом Полянським. Так, знаменитість зізналася у своїх Інстаграм-Сторіз, чи вільне її серце.
Аліна Гросу відповіла підписникам, проте знаменитість пожартувала. Вона зазначила, що люди, які мають знак зодіаку Близнюки, не можуть бути самотніми. До речі, цілком можливо, що Аліна у жартівливій формі натякнула, що в неї справді хтось є.
"Я ж Близнюки за знаком зодіаку. І так зійшлися зірки, що я просто генетично не можу бути самотня, ну в жодному разі", - Аліна Гросу оригінально відповіла, чи самотня вона.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Неприємні новини для пенсіонерів: в Ощадбанку повідомили, що тепер доведеться робити українцям
Зробіть запаси їжі і води, не виходьте на вулицю: з'явилося термінове попередження про небезпеку
"Це переломний момент": окупанти пішли у новий наступ і змінили тактику
Виступав, знаючи, що мами вже нема: трагедія сколихнула родину українського чемпіона
Роман Полянський та Аліна Гросу познайомилися на зйомках її кліпів. На початку березня 2021 року Полянський заявив, що переїхав до України та вчить українську мову. У травні того ж року пара підтвердила чутки про роман між ними.
У листопаді 2022 року також стало відомо, що Полянський повернувся до Москви. Незабаром співачка випустила пісню про розлучення, заявивши, що в ній передано її почуття.
Нагадаємо, Гросу вразила худорлявістю після реабілітації через перенесену операцію.
А ще Politeka повідомляла, що Гросу після операція опинилася у "не зовсім простій" лікарні.
Також Politeka писала, що Гросу на тлі чуток про розставання з Полянським вперше натякнула чи це правда