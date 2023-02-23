Українська співачка Аліна Гросу зважилася на одкровення у соцмережах та пообіцяла відповісти на будь-яке запитання своїх передплатників.

Українська співачка Аліна Гросу вирішила у фотоблозі поспілкуватися із шанувальниками. Фанатів зірки цікавило питання, що ж у неї відбувається на особистому фронті після того, як вона розлучилася з російським актором Романом Полянським. Так, знаменитість зізналася у своїх Інстаграм-Сторіз, чи вільне її серце.

Аліна Гросу відповіла підписникам, проте знаменитість пожартувала. Вона зазначила, що люди, які мають знак зодіаку Близнюки, не можуть бути самотніми. До речі, цілком можливо, що Аліна у жартівливій формі натякнула, що в неї справді хтось є.

"Я ж Близнюки за знаком зодіаку. І так зійшлися зірки, що я просто генетично не можу бути самотня, ну в жодному разі", - Аліна Гросу оригінально відповіла, чи самотня вона.

Роман Полянський та Аліна Гросу познайомилися на зйомках її кліпів. На початку березня 2021 року Полянський заявив, що переїхав до України та вчить українську мову. У травні того ж року пара підтвердила чутки про роман між ними.

У листопаді 2022 року також стало відомо, що Полянський повернувся до Москви. Незабаром співачка випустила пісню про розлучення, заявивши, що в ній передано її почуття.

Нагадаємо, Гросу вразила худорлявістю після реабілітації через перенесену операцію.

А ще Politeka повідомляла, що Гросу після операція опинилася у "не зовсім простій" лікарні.

Також Politeka писала, що Гросу на тлі чуток про розставання з Полянським вперше натякнула чи це правда