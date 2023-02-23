Украинская певица Алина Гросу решила в фотоблоге пообщаться с поклонниками. Фанатов звезды интересовал вопрос, что же у нее происходит на личном фронте после того, как она рассталась с российским актером Романом Полянским. Так, знаменитость призналась в своих Инстаграм-Сториз, свободно ли ее сердце.
Алина Гросу ответила подписчикам, однако знаменитость отшутилась. Она отметила, что люди, у которых знак зодиака Близнецы, не могут быть одинокими. Кстати, вполне возможно, что Алина в шутливой форме намекнула, что у нее действительно кто-то есть.
"Я же Близнецы по знаку зодиака. И так сошлись звезды, что я просто на генном уровне не могу быть одинока, ну ни в коем случае", — Алина Гросу оригинально ответила, одинока ли она.
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Стоит напомнить, что Роман Полянский и Алина Гросу познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.
В ноябре 2022 года также стало известно, что Полянский вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.
Напомним, Гросу впечатлила худобой после реабилитации из-за перенесенной операции.
А еще Politeka сообщала, что Гросу после операция оказалась в "не совсем простой" больнице.
Также Politeka писала, что Гросу на фоне слухов о расставании с Полянским впервые намекнула правда ли это.