Украинская певица Алина Гросу решилась на откровения в соцсетях и пообещала ответить на любой вопрос своих подписчиков.

Украинская певица Алина Гросу решила в фотоблоге пообщаться с поклонниками. Фанатов звезды интересовал вопрос, что же у нее происходит на личном фронте после того, как она рассталась с российским актером Романом Полянским. Так, знаменитость призналась в своих Инстаграм-Сториз, свободно ли ее сердце.

Алина Гросу ответила подписчикам, однако знаменитость отшутилась. Она отметила, что люди, у которых знак зодиака Близнецы, не могут быть одинокими. Кстати, вполне возможно, что Алина в шутливой форме намекнула, что у нее действительно кто-то есть.

"Я же Близнецы по знаку зодиака. И так сошлись звезды, что я просто на генном уровне не могу быть одинока, ну ни в коем случае", — Алина Гросу оригинально ответила, одинока ли она.

Стоит напомнить, что Роман Полянский и Алина Гросу познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.

В ноябре 2022 года также стало известно, что Полянский вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.

Напомним, Гросу впечатлила худобой после реабилитации из-за перенесенной операции.

А еще Politeka сообщала, что Гросу после операция оказалась в "не совсем простой" больнице.

Также Politeka писала, что Гросу на фоне слухов о расставании с Полянским впервые намекнула правда ли это.