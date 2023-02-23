Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук зараз активно худне, тому поділилася одним зі своїх дієтичних рецептів.

Ганна Саліванчук уже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Іноді на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка ділиться з шанувальниками рецептами страв, які готує для себе та своєї родини. Цього разу вона показала, як приготувати спагеті з кабачка або з цукіні.

На одну порцію нам знадобляться такі інгредієнти:

✅кабачок

✅помідор

✅часник 3 зубчика

✅кріп

✅креветки, мідії, кальмари - будь-які морепродукти, або можна використати бекон, чи індичку - на ваш смак

✅пармезан

✅оливкова олія

✅сіль

✅перець

"Готувати 7 хв. і це неймовірно смачно😘", — радить Ганна Саліванчук.

Спершу треба нарізати кабачок тоненькими та вузенькими смужками у вигляді спагеті. Також, за словами зірки, можна для цього скористатися терткою для моркви по-корейськи.

На оливковій олії обсмажуємо часник. Далі акторка викладає на пательню креветки, нарізани помідор, подрібнений кріп, додає сіль та перець. Потім викладаємо наші "спагеті" та смажимо до готовності. Зверху посипаємо готову страву пармезаном.

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