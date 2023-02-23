Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук сейчас активно худеет, поэтому поделилась одним из своих диетических рецептов.

Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

Иногда на своей странице в Instagram 37-летняя артистка делится с поклонниками рецептами блюд, которые готовит для себя и своей семьи. В этот раз она показала, как приготовить спагетти из кабачка или из цуккини.

На одну порцию нам понадобятся следующие ингредиенты:

✅кабачок

✅помидор

✅чеснок 3 зубчика

✅укроп

✅креветки, мидии, кальмары - любые морепродукты, или можно использовать бекон, или индейку - по вашему вкусу

✅пармезан

✅оливковое масло

✅соль

✅перец

"Готовить 7 мин. и это невероятно вкусно", - советует Анна Саливанчук.

Сначала нужно нарезать кабачок тоненькими и узкими полосками в виде спагетти. Также, по словам звезды, можно для этого воспользоваться теркой для моркови по-корейски.

На оливковом масле обжариваем чеснок. Далее актриса выкладывает на сковороду креветки, нарезанный помидор, измельченный укроп, добавляет соль и перец. Затем выкладываем наши "спагетти" и жарим до готовности. Сверху посыпаем готовое блюдо пармезаном.

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