Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
Иногда на своей странице в Instagram 37-летняя артистка делится с поклонниками рецептами блюд, которые готовит для себя и своей семьи. В этот раз она показала, как приготовить спагетти из кабачка или из цуккини.
На одну порцию нам понадобятся следующие ингредиенты:
✅кабачок
✅помидор
✅чеснок 3 зубчика
✅укроп
✅креветки, мидии, кальмары - любые морепродукты, или можно использовать бекон, или индейку - по вашему вкусу
✅пармезан
✅оливковое масло
✅соль
✅перец
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"Готовить 7 мин. и это невероятно вкусно", - советует Анна Саливанчук.
Сначала нужно нарезать кабачок тоненькими и узкими полосками в виде спагетти. Также, по словам звезды, можно для этого воспользоваться теркой для моркови по-корейски.
На оливковом масле обжариваем чеснок. Далее актриса выкладывает на сковороду креветки, нарезанный помидор, измельченный укроп, добавляет соль и перец. Затем выкладываем наши "спагетти" и жарим до готовности. Сверху посыпаем готовое блюдо пармезаном.
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