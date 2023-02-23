Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розповіла, що, коли вона 17 років тому приїхала з Івано-Франківська в Київ вступати до університету, то навіть не могла уявити, якою була тоді популяризація російської мови та всього російського.

"Говорити українською було справді не модно. Так, якийсь психологічний тиск від тих, хто давно уже «гаварят на панятной мовє» був присутній, бо для них укр. - то була мова «селюків». Так, я піддалась. Моїй не зовсім сформованій психіці на 1 курсі університету Шевченка, здавалось, що так буде легше «влитися в струю» і здобути прихильність колективу. Згодом, коли на 2му курсі пішла працювати на телеканал 1+1, побачила і відчула, що головне - бути собою. Поважати рідне… і свідомість (слава тобі Боже) почала змінюватися)", — пригадує дружина ведучого.

Але особливе розуміння важливості рідної мови, як зізнається Христина, прийшло тільки під час війни.

"Жахливо усвідомлювати, що спокон віків знищували все українське, як популяризували те і тих, хто нас згодом прийшли вбивати… І те, що моя майстер в салоні, будучи корінною донеччанкою, зараз при розмові зі мною розмовляє українською - це велика хвала за старання. Бо їй дуже складно, але вона намагається. І дай Бог, кількість тих, хто розуміє, що мова - то є наша зброя, з кожним днем тільки збільшуватиметься. Вдома з рідними, кожен може спілкуватися, хоч китайською, краще вже китайською:)) Але українську мають знати усі. Бо ми живемо в Україні", — наголосила дружина Григорія Решетніка.

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