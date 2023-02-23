В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник рассказала, что, когда она 17 лет назад приехала из Ивано-Франковска в Киев поступать в университет, то даже не могла представить, какой была тогда популяризация русского языка и всего русского.
"Говорить по-украински было действительно не модно. Да, какое-то психологическое давление от тех, кто давно уже «говорят на понятном языке» присутствовал, потому что для них укр. - это был язык «селюков». Да, я поддалась. Моей не совсем сформированной психике на 1 курсе университета Шевченко, казалось, что так будет легче «влиться в струю» и получить благосклонность коллектива. Позже, когда на 2-м курсе пошла работать на телеканал 1+1, увидела и почувствовала, что главное – быть собой. Уважать родное… и сознание (слава тебе Боже) стало меняться)", — вспоминает супруга ведущего.
Но особое понимание важности родного языка, как признается Кристина, пришло только во время войны.
"Ужасно осознавать, что испокон веков уничтожали все украинское, как популяризировали то и тех, кто нас впоследствии пришли убивать… И то, что мой мастер в салоне, будучи коренной дончанкой, сейчас при разговоре со мной говорит по-украински - это большая хвала за старания. Потому что ей очень сложно, но она пытается... И дай Бог, количество тех, кто понимает, что язык - это наше оружие, с каждым днем будет только увеличиваться. Дома с родными, каждый может общаться, хоть на китайском, лучше уже на китайском :)) Но украинский должны знать все. Потому что мы живем в Украине", — подчеркнула жена Григория Решетника.
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Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.