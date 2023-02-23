Співачка Яна Соломко, яка народилася у селищі Чутове Полтавської області, все життя прожила в Україні, але обрала бік країни-агресора. Вона презентувала пісню, в якій вихваляє російських військових та бажає їм повернутися додому з перемогою. Зрадницю не хвилює, що Росія напала на її рідну країну і вбиває мирних жителів, пише Обозреватель.

Нова композиція під назвою "ННН" разом із кліпом з'явилася на YouTube-каналі Соломко 22 лютого. У ній Яна висловлює визнання окупантам, які ґвалтують жінок та дітей в Україні, знущаються зі старих і невинних громадян.

"Цю пісню зрозуміють, приймуть і полюблять ті, хто знає, як це розлучатися з коханим, не спати ночами, переживати і сподіватися, що він незабаром повернеться додому. Бажаю всім люблячим серцям возз'єднатися! І пам'ятайте – від нас, жінок, дуже багато залежить !", - Написала путіністка в Instagram.

Крім того, вона подякувала ще одному зраднику України Юрію Бардашу за те, що він повірив в артистку і погодився стати продюсером роботи. Композиція фанатки Путіна розповідає про переживання за долю коханого, який виконує свій обов'язок перед Росією. До речі, у кліпі з'являється пам'ятник "Героям-панфілівцям".

"Буду зустрічатиму тебе з перемогою зі сльозами, молитимуся над холодними фронтами! Не обертайся, я твій тил навіки, коханий чоловічку!" — сказано у пісні Соломка.

Зазначимо, що раніше Яна, яка виступає під псевдонімом SOYANA, була учасницею українських музичних гуртів "Real O" та "Glam", фіналісткою шоу "Голос Туреччини", переможницею американського шоу "Шанс", а також брала участь в українському "Холостяку". 2022 року вона переїхала жити в Російську Федерацію.

Нагадаємо, "Яка кішечка": Ульянова з "Холостяка" у вузькому вбранні блиснула пластичністю.

Як повідомляла Politeka, "Українки можуть": кума Дзідзьо Цибульська порадувала несподіваним відкриттям, відео.

Також Politeka писала, що "З нами весь світ": Анатоліч показав унікальне фото, як в Австралії відзначили День українського герба.